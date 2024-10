BRAZIL JOURNAL: Bets são prejuízo líquido para a sociedade, diz Santander

A febre das apostas e cassinos online deve subtrair até 0,3% do PIB brasileiro em 2024. As estimativas são do time de research do Santander, em um relatório amplo e detalhado que analisa o impacto das apostas online na economia, nos principais setores e nas empresas listadas.

Como ainda não existem estatísticas objetivas, há muita incerteza sobre o tamanho efetivo dos gastos, mas o Santander estima que os brasileiros vão desembolsar entre R$ 71,3 bilhões e R$ 239,4 bilhões com as apostas este ano. Essa é a despesa bruta total. O resultado líquido, considerando os prêmios recebidos, deverá ficar entre R$ 25,7 bilhões e R$ 35,9 bilhões – o que resulta em um impacto negativo na economia equivalente a algo entre 0,2% e 0,3% do PIB.

“De maneira geral, a legalização das apostas online parece ter afetado negativamente a saúde financeira e mental dos consumidores, assim como o consumo – especialmente nas camadas de baixa renda,” escrevem os analistas do Santander.

