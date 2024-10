Na maior mudança em sua gestão desde o IPO, a Cosan anunciou uma ampla reformulação de seu management e trocou o comando da Raízen, buscando um novo foco em suas operações num momento em que a ação negocia na mínima de cinco anos.

A partir de 1° de novembro, o CEO da Cosan será Marcelo Martins, o executivo que é o braço-direito de Rubens Ometto e costurou todos os M&As da companhia nas últimas duas décadas. Nelson Gomes, o atual CEO da Cosan, passará a comandar a Raízen, substituindo Ricardo Mussa, que estava há quase cinco anos no cargo. Mussa, um veterano com 15 anos de Cosan, agora assumirá a Cosan Investimentos e um assento no conselho da holding.

“Recrutei o Mussa pra me ajudar na nossa estratégia de transição energética,” Rubens disse ao Brazil Journal. “A Raízen está numa nova fase e precisa de uma revisão de seu plano de negócios, e o perfil do Nelson é ideal para isso. Já o Marcelo, com todo o seu perfil estratégico, é o que a holding precisa agora.”

Leia a reportagem completa no Brazil Journal.

O post BRAZIL JOURNAL: Cosan nomeia Marcelo Martins CEO e troca comando da Raízen apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.