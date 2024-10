A JHSF vai abrir um hotel Fasano em Cascais, a cidade litorânea de Portugal que é destino recorrente do turismo de luxo — dobrando sua aposta na expansão internacional e nos ativos de renda.

Além do hotel com 96 quartos e suítes, o empreedimento terá 44 apartamentos residenciais no modelo de branded residences, em que o morador do imóvel conta com os mesmos serviços de quem está hospedado no hotel.

+JHSF inicia construção de novo shopping na Faria Lima, centro financeiro de São Paulo

O Fasano vai ocupar o prédio que antes abrigava o hotel cinco estrelas The Oitavos, um ícone da região comprado por um fundo do BTG em abril — e que passará por uma ampla reforma nos próximos anos. O fundo do BTG está colocando todo o capital para a construção do empreendimento e será dono de 100% do equity.

Leia a reportagem completa no Brazil Journal.

O post BRAZIL JOURNAL: JHSF vai abrir Fasano no litoral de Portugal em parceria com o BTG apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.