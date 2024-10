BRAZIL JOURNAL: Moove é forçada a adiar IPO nos EUA; investidores citam ‘risco Brasil’

A Cosan decidiu adiar o IPO da Moove na Bolsa de Nova York depois que diversos fundos long-only internacionais recuaram da oferta por não querer aumentar sua exposição ao Brasil, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.

As reuniões com investidores na semana passada foram construtivas – o livro de ofertas foi para o final de semana mais de 2x coberto, mas dominado por hedge funds – e a companhia esperava precificar a transação no início da tarde de hoje.

Mas algo atípico aconteceu no meio do caminho: os comitês de investimento dos fundos long-only – que são necessários para criar uma base de acionistas de qualidade, permitindo que o papel negocie para cima – vetaram um aumento de sua exposição ao Brasil.

Dos cerca de 30 fundos inicialmente interessados, apenas 3 confirmaram suas ordens.

