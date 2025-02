BRAZIL JOURNAL: Netflix abre números do mercado brasileiro para atrair anunciantes

A Netflix abriu o número de assinantes de seu serviço pela primeira vez — parte de uma ofensiva para atrair marcas e consolidar sua aposta na transmissão de eventos ao vivo, especialmente esportivos e musicais, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.

A gigante do streaming disse que tem 12 milhões de usuários de seu serviço com anúncios no Brasil, 17% da base global de 70 milhões nesta modalidade.

Para vender espaço publicitário em suas transmissões ao vivo, a Netflix passou os últimos meses visitando agências e anunciantes. Os pacotes de mídia variam de R$ 5 milhões a R$ 30 milhões, segundo fontes visitadas pela Big Tech.

A receita com a assinatura com anúncios ainda é pouco expressiva para a Netflix, o que justifica a busca pela receita publicitária, co-CEO Ted Sarandos disse numa conferência do UBS no final de 2024, quando a empresa completou dois anos do plano com anúncios.

Apesar dos 12 milhões de assinaturas no formato, a Netflix argumenta que sua base real de impacto publicitário seria de 36 milhões de espectadores, já que cada residência tem em média três telespectadores.

Leia a reportagem completa no Brazil Journal.

