Brazilian Version: criador fala de cancelamento e “curadoria” de memes

Já diziam as boas línguas: o melhor do Brasil, é o brasileiro! Se tem uma coisa que esse pessoal sabe fazer é inventar e criar memes, e estrelas internacionais não fogem desse escopo. E é pensando nisso que Eaulber Henrique criou a página de memes Brazilian Version.

Hoje com 2 milhões de seguidores no Instagram, Eaulber brinca, desde 2016, ainda no Facebook, com a relação entre celebridades nacionais e internacionais. Usando músicas, vídeos e fotos, o rapaz já conquista 70 milhões de impressões mensais na rede social com a página, que começou ainda no Facebook.

Veja um trecho da conversa:

E ele deixa claro que sua principal inspiração para as brincadeiras da página são divas do pop. Beyoncé, Madonna, Britney Spears, Adele, Pabllo Vittar, Taylor Swift e outras são figurinhas carimbadas no perfil.

“A partir do momento que a gente cria algo com artistas, com músicas que a gente gosta e que nos fazem bem, o conteúdo sai bem melhor. Se você entrar na Brazilian Version, pode ter certeza que você sempre vai ver esses artistas [no perfil]”, contou ele, em papo com o Metrópoles.

Cancelamento Eaulber ainda apontou que, mesmo que o perfil nunca tenha sofrido algum tipo de cancelamento, o Brazilian Version tem uma extensa curadoria de cuidados com quem está sendo representado no meme.

“Nem sempre as pidas agradam a todos, e a gente tá falando em um tempo muito importante das redes sociais. Desde o início do Brazilian Version, desde 2016, eu procuro sempre respeitar não só as pessoas que estão vendo o meme, mas muito mais aquelas pessoas que estão fazendo parte do meme”, explica.

Em um tempo onde os limites da internet entra em discussão, principalmente após a morte da jovem Jéssica Vitória por uma fake news criada nas redes sociais, Eaulber pontua: “Eu costumo dizer que para você fazer qualquer tipo de conteúdo na internet hoje em dia, você precisa ter muita responsabilidade do que você está criando”.

“A Brazilian Version nunca foi cancelada. Nunca tive nenhum problema com algum artista referente ao meme que estava sendo veiculado com a imagem dele. Todo o meme, antes de ser publicado na Brazilian Version, passa por várias revisões, porque eu prezo muito por esse cuidado e pela responsabilidade do que a gente produz hoje em dia”, finalizou.