BRB pagou R$ 322,4 milhões para acionistas em 2022, valor recorde

O Banco de Brasília (BRB) pagou R$ 322,4 milhões em dividendos aos acionistas em 2022, valor recorde. Em relação ao ano anterior, de 2021, houve aumento de 39,6% nos dividendos distribuídos.

A maior parte do dinheiro vai para o Governo do DF, que é o acionista majoritário do BRB. De 2019 a 2022, foram pagos R$ 816,5 milhões em dividendos. Em relação aos quatro anos anteriores, de 2015 a 2018, os acionistas do BRB receberam R$ 316,3 milhões.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, disse que, no período, o banco aumentou o número de clientes de 600 mil para 7 milhões.

“O crescimento do BRB proporciona aumento no lucro e, consequentemente, maior distribuição de dividendos. Como banco público, está no nosso DNA trabalhar para o protagonismo do desenvolvimento econômico, social e humano. E é o que estamos fazendo graças ao empenho e dedicação de todo o time do BRB. Estamos felizes em poder contribuir com o GDF e com a população de Brasília, onde o banco nasceu e mantém firme as suas raízes”, afirmou o presidente do BRB.

O BRB nasceu em Brasília, mas está presente em 5,1 mil municípios do Brasil e em 39 países de todos os continentes.