Brechós: entenda 4 pilares para quem começa no mercado de segunda mão

O mercado de brechós conquista cada vez mais espaço no Brasil. Atualmente, esse segmento é visto como uma alternativa lucrativa que se alinha à sustentabilidade, com o potencial de transformar o consumo de moda para vendedores e compradores. A coluna te mostra quatro dicas que podem ser vistas como pilares para quem está entrando nesse setor.

Vem ver!

Mercado de segunda mão desperta o interesse de cada vez mais fashionistas A empreendedora Kalindy Rodrigues atua no ramo há oito anos e percebeu, com o passar do tempo, a mudança da percepção do público acerca da moda circular. O que gerava preconceito, agora é visto como oportunidade.

“O brechó sempre foi visto como uma opção de menor valor, associado a preconceitos sobre roupas usadas. Pude perceber que essa visão evoluiu, especialmente entre as pessoas que enxergam nele uma oportunidade de encontrar tecidos únicos e garantir a sustentabilidade de peças de roupas que nunca precisaram ser realmente descartadas”, afirma.

Ao notar o crescimento do método circular e o interesse cada vez maior do público em abrir o próprio negócio no ramo, Kalindy criou o Brechó Turbinado, um canal de educação on-line para donas de brechó no Brasil. O projeto já impactou mais de 5 mil mulheres.

Kalindy Rodrigues é palestrante sobre o mercado de brechós Para a maranhense, existem quatro pilares essenciais a serem considerados para quem está começando no mercado de segunda mão. Confira:

1. Organização Antes de abrir um brechó, é crucial organizar o inventário de forma estratégica. Definir um nicho (como infantil, vintage ou roupas de luxo) e garantir que as peças estejam bem cuidadas e acessíveis aos clientes são passos essenciais para criar uma experiência de compra agradável.

Uma boa organização facilita tanto a gestão do negócio quanto a experiência do cliente, que pode rapidamente encontrar o que procura.

Definição de nicho e clientela é essencial no começo 2. Prepare-se para o digital O mercado de brechós, atualmente, destaca-se no ambiente on-line. Garantir uma presença digital forte, com fotos de qualidade, descrições detalhadas das peças e uma plataforma de atendimento ágil são elementos cruciais para se diferenciar. “Com o empreendedorismo virtual, transformamos uma simples venda de roupas usadas em negócios concretos”, destaca Kalindy.

A pandemia ampliou o número de consumidores on-line 3. Divulgação magnética Para se destacar nas redes sociais, a divulgação precisa ser estratégica e atrativa. Criar conteúdo relevante, com vídeos e imagens que mostrem os diferenciais do seu brechó, ajuda a engajar o público e aumentar as vendas. No Brechó Turbinado, esse é um dos pontos mais abordados pela empreendedora.

A divulgação de qualidade é importante etapa nesse processo 4. Planeje o pós-inauguração do brechó O sucesso de um brechó não depende apenas do lançamento, mas da capacidade de manter o negócio ativo e interessante ao longo do tempo. Kalindy recomenda que, após a inauguração, é importante continuar engajando os clientes com novidades, promoções e um bom atendimento.

O planejamento nunca termina As quatro dicas são importantes como pilares para o início e a manutenção no seu negócio de brechó. Elas fazem parte do método do Brechó Start, curso oferecido pelo Brechó Turbinado para quem quer começar do zero. As etapas não garantem o sucesso do empreendimento, mas são, sem dúvidas, um norte a ser seguido para quem entra no mundo da moda de segunda mão.