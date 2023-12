Brexit não foi bom para economia do Reino Unido, dizem britânicos

Segunda pesquisa da Opinium/Observer, 63% disseram que medida impulsiona inflação e custos de vida

Nas 10 categorias da pesquisa, a maioria dos participantes avaliaram que o Brexit teve um “impacto ruim”; na imagem, o relógio Big Ben e o Palácio de Westminster, sede do Parlamento britânico, em Londres Marcin Nowak/Unsplash

PODER360 30.dez.2023 (sábado) – 17h56



A maioria dos britânicos afirmou que o Brexit não foi bom para a economia do país. Segundo pesquisa, somente 22% dos participantes disseram que o processo que envolveu a saída do Reino Unido da UE (União Europeia) teve um impacto positivo.

O levantamento, publicado pelo Guardian neste sábado (30.dez.2023), foi realizado de 13 a 15 de dezembro pela agência de pesquisa Opinium e pelo jornal britânico “Observer“. Foram 2.132 entrevistas. Nelas, os participantes tiveram duas opções (“impacto bom” e “impacto ruim”) para avaliar as consequências do Brexit em 10 categorias.

Em todas as categorias, a escolha da opção “impacto ruim” foi maior. A maioria dos entrevistados disse que a medida dificultou a capacidade governo em controlar a imigração. Também teve efeito negativo na habilidade das empresas do Reino Unido de importar mercadorias na UE e fora do bloco europeu.

Apenas 7% das pessoas afirmaram que o processo ajudou a manter os preços baixos nas lojas do Reino Unido, contra 63% que disseram que o Brexit tem sido um fator que impulsiona a inflação e os custos de vida. Na pergunta em relação às finanças pessoais, 35% declararam que o efeito foi negativo.

Reprodução/Guardian – 30.dez.2023

Participantes avaliaram se os impactos do Brexit foram bons ou ruins em 10 categorias; na imagem, o gráfico do “Guardian” com os resultados

BREXIT O Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro de 2020, depois que um referendo realizado em 2016 mostrou que 52% dos ingleses queriam a saída do bloco europeu. Apesar do referendo, o processo de transição foi conturbado, com 3 acordos negados e a saída de 2 premiês –David Cameron e Theresa May.