Briga de Jade Picon e João Guilherme tem dedo de Neymar

A coluna Fábia Oliveira, que sempre sabe de tudo e mais um pouco, descobriu que os bastidores da treta entre João Guilherme e Jade Picon é bem mais que dor de cotovelo, mas sim uma vingança. Um passarinho verde contou para esta jornalista que a confusão envolvendo os influenciadores sobrou até para Bruna Marquezine e Neymar. Vou explicar, meus caros leitores!

Depois de vir à tona a implicância do filho de Leonardo com a ex-BBB por ela ter dedurado a recaída com o ex-namorado para a atriz, que estava vivendo um affair com o rapaz, uma fonte exclusiva revelou que o conflito vai além dessa picuinha.

Na verdade, João soube que Jade teria ficado com Neymar depois que os dois terminaram e, por isso, supostamente, decidiu investir em Marquezine para dar o troco em Picon. Porém, o ator não contava que a empresária iria procurar Bruna para desdenhar da situação, mesmo os atores se relacionando sem nenhum compromisso sério.

“Meio que uma troca de ex”, explicou a fonte com exclusividade para a coluna. Guilherme não teria gostado da atitude da intérprete de Chiara, de Travessia, e deu unfollow em seus perfis das redes sociais.

Nesta quarta-feira (24/01), João Guilherme se manifestou sobre ter deixado de seguir a moça: “Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu Instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. Só isso. Estou fazendo isso por mim. Não precisa confabular”.

O influenciador ainda lembrou que fora da web a amizade continua numa boa. “No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa”, encerrou.

No entanto, de acordo com o jornal Extra, a treta vai muito além da internet. Segundo fontes do veículo, a polêmica envolve Enzo Celulari, que compartilha a mesma lista de affairs, que Guilherme, incluindo Yasmin Brunet, Jade Picon e Bruna Marquezine.

“Ele [Enzo] já tinha ficado com a Yasmin, depois a Jade. O João já tinha o ranço instalado, né?”, revelou a fonte. No entanto, todos eles passaram o réveillon em Fernando de Noronha, culminando numa quase confusão, que teve início quando o filho de Claudia Raia decidiu se aproximar do grupo, irritando o ator que, supostamente, convenceu João Lucas, marido de Sasha Meneghel, a se afastar do empresário.

No fim do ano, esta colunista informou com exclusividade que João Guilherme estava com Marquezine, circulando até de mãos dadas pelos locais da ilha, para quem quisesse ver. Para quem não sabe, Bruna é uma das melhores amigas da modelo.

Jade Picon foi a única que continuou seguindo Enzo Celulari, o que pode ter motivado o unfollow na mocinha. Eita!

