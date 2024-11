Briga em bar de Luís Eduardo Magalhães termina com homem ferido a garrafa

Uma discussão próxima a um comércio de bebidas resultou em um homem ferido na bairro Parque São José na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano, na noite deste domingo (10). Testemunhas alegam que os homens estavam embriagados e um deles usou uma garrafa quebrada para cortar outro.

Testemunhas ouvidas pelo Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias discussão começou por volta das 20h, na rua 06, os homens envolvidos estavam em frente ao comércio, consumindo bebidas alcoólicas, momento que houve uma briga, sendo que o acusado (agressor) quebrou uma garrafa de vidro e cortou a vítima no rosto.

Agentes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para prestar atendimento à vítima, que foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento da cidade onde recebeu atendimento médico e após sutura foi liberado.

A Guarda Civil Municipal GCM/LEM esteve no local dando apoio a equipe do SAMU; testemunhas do fato, passaram as características do acusado para a GCM, que saiu em diligência para prendê-lo; após alguns minutos, o acusado foi encontrado e apresentado na delegacia de Polícia Civil onde ficou à disposição das autoridades competentes.