Briga em bar no município de Barra termina com dois mortos e um ferido; vítimas eram colombianos

Uma briga em um bar na cidade de Barra, região oeste da Bahia, terminou com dois homens mortos e um terceiro baleado, na noite de sexta-feira (6).

De acordo com o g1 Bahia, entre as vítimas, estão dois colombianos. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil (PC), e sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Ibotirama. O suspeito do crime ainda não foi identificado.

A confusão aconteceu no centro de Barra, na noite de sexta. O colombiano Daniel Arturo Giraldo Villa, de 31 anos, que presenciou a situação, contou para policiais militares que estava no estabelecimento com o amigo de mesma nacionalidade, identificado como Juan Camilo Ballesteros Agudelo, de 25 anos, quando ele começou a discutir com um outro cliente.

No meio da confusão, o suspeito sacou uma arma e atirou contra os dois. Daniel foi atingido em uma das pernas e Juan no tórax. Afrânio Rabelo dos Santos, de 43 anos, que estava sentado atrás de onde os amigos estavam e acontecia a confusão, também foi baleado no abdômen.

Após a ação, o atirador fugiu. Já a vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da cidade, mas Juan e Afrânio não resistiram.

Os corpos deles foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, para necropsia. Não há detalhes sobre os velórios e os sepultamentos dos dois e nem sobre o estado de saúde do sobrevivente.

Por meio das redes sociais, o bar onde aconteceu o crime compartilhou notas de pesar, se solidarizando com os amigos e familiares das vítimas. “Nossos corações estão com os familiares e amigos neste momento de dor. Que Deus conceda força e consolo a todos”.

O estabelecimento, que decretou luto de cinco das, elogiou o comportamento de Afrânio, que era cliente do bar. “Afrânio Rabelo, era uma pessoa alegre e extrovertida que sempre trouxe alegria a todos ao seu redor. Sua partida deixa um legado de carinho e amizades. Afrânio deixará saudades a todos. Nossos sentimentos”.