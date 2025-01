Briga na Itália: técnico e capitão do Milan precisam ser separados

A virada emocionante do Milan para cima do Parma neste domingo (26/1) pelo Campeonato Italiano ficou à sombra de outro fato que dominou os holofotes: a briga entre o técnico Sérgio Conceição e o lateral Calabria. Os dois precisaram ser contidos por outros jogadores para não irem às vias de fato.

Os momentos de tensão começaram logo após o apito final e uma . O técnico Sérgio Conceição correu em direção a Davide Calabria, um dos capitães do time para discutir. O jogador havia sido substituído no fim do jogo e saiu visivelmente insatisfeito.

O Milan perdia em casa até os 47 minutos do segundo tempo. Mas Reijnders empatou de pênalti e, na prorrogação, Chukwueze virou garantiu o triunfo rossonero.

Veja o momento da confusão

“Foi um mal-entendido, coisas que acontecem em campo. Ambos queriam ganhar, havia muita adrenalina. Nos entendemos e está tudo solucionado. Ver as imagens agora me dá até graça. Peço perdão pelo ocorrido, mas o importante foi ter vencido o jogo”, minimizou Calabria.

Contratado há cerca de um mês para o lugar de Paulo Fonseca, que também teve dificuldades no trato com o elenco, Conceição já demonstra que também enfrenta os mesmos problemas. E, ao contrário de Calabria, não disfarçou o incômodo com a situação.

“Vejo os jogos com muita paixão e adrenalina. Houve alguma palavra demais de Calabria, mas os jogadores são família para mim. Falamos as coisas como homens. Não foi bonito, mas acontece no futebol. Não estamos na igreja” disse Conceição.

Com a vitória, o Milan permanece na 7ª posição do Campeonato Italiano, ainda distante da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Parma, na 16ª colocação, segue lutando para escapar do rebaixamento.