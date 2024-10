Briga no PL: Eduardo Bolsonaro revela repasses entre Raíssa Soares, Diego Castro e empresa crítica da família do ex-presidente

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) realizou um “exposed” envolvendo a ex-candidata ao Senado pelo PL da Bahia, Raíssa Soares, e o deputado estadual baiano Diego Castro (PL) após discussão nas redes sociais com a apresentadora do Brado Jornal, portal de segmento conservador e crítico à família Bolsonaro, Vanessa Moreira. Em publicação nesta quarta-feira (23), Eduardo mostrou repasses que Raíssa Soares teria feito à empresas ligadas a apresentadora, que costuma realizar críticas públicas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A exposição feita pelo parlamentar veio após Vanessa acusar a família de Bolsonaro de perseguir a deputada estadual Fabiana Barroso (PL-SP). Eduardo questionou a apresentadora em relação ao suposto recebimento no total de R$ 2 milhões via verba do gabinete de Diego Castro e por meio da campanha de Raíssa Soares, quando foi candidata em 2022. Segundo o deputado federal, a quantia é advinda do PL.

“Você seria a Vanessa Moreira? Que costuma chamar meu pai de cadela e outras difamações? A mesma que também é dona de empresas? Essas empresas receberam cerca de R$ 2 milhões em repasses do PL, através de seu deputado Diego Castro , via verba de gabinete e campanha eleitoral. Eu me pergunto o porquê a Dra. Raissa, que também segue essa linha da “crítica construtiva” contra Bolsonaro, tem tanto espaço na Rádio Brado? Obviamente, ‘$em’ qualquer ‘intere$$e’ por parte da Brado”, escreveu Eduardo.

Na publicação, o filho de Bolsonaro também afirmou que Raíssa estaria com problemas no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) por não ter detalhado os repasses da verba eleitoral às duas empresas ligadas a Vanessa. O deputado também publicou fotos da prestação de contas de Raíssa, em que ela teria destinado recursos para as companhias da apresentadora.

Ligado à ex-candidata ao Senado, Diego Castro também foi alvo da exposição feita por Eduardo Bolsonaro. O deputado federal publicou que o baiano contratou as empresas de Vanessa para os serviços de marketing e divulgação do mandato parlamentar.

Tanto Diego Castro quanto Raíssa Soares têm criticado publicamente a atuação do partido durante as eleições deste ano. O principal alvo das críticas tem sido o presidente do PL-Bahia, João Roma.

Além disso, Eduardo também citou o filho da apresentadora, que foi candidato a vereador de Salvador pelo PL nas eleições deste ano. O deputado apresentou que o postulante à Câmara da capital baiana teria contratado os serviços da empresa da mãe, a qual ele também possui participação, durante a campanha eleitoral, utilizando dinheiro do fundo eleitoral doado pelo partido.