Briga por cachorro termina com dois homens mortos no Extremo Sul baiano

Um caso chocou o povoado de Queimados, na zona rural de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, na noite desta quinta-feira (6). Dois homens morreram após um conflito pela posse de um cachorro, que teria sido furtado por um deles. Foram a óbito Eliseu dos Santos Morais, de 37 anos; e David Conceição Silveira, de 31. Os corpos de ambos apresentavam ferimentos de arma de fogo e cortes de faca.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, testemunhas disseram que o desentendimento se iniciou quando David teria furtado o cão de Eliseu. Em retaliação, Eliseu, armado e acompanhado por dois amigos, foi até a casa de David e atirou contra o homem, que foi a óbito.

Logo depois, moradores da comunidade se revoltaram com o ocorrido, desarmaram Eliseu e cometeram o crime. O homem foi a óbito no local. Uma faca foi encontrada perto do corpo, e os amigos de Eliseu fugiram após o ataque.

O duplo homicídio foi registrado na delegacia de Trancoso, em Porto Seguro, que apura os casos.