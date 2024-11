Brigadistas da Serra das Almas resgatam coruja com asa ferida no sudoeste baiano

Brigadistas do grupo Guardiões Ambientais da Serra das Almas (Gasa) resgataram uma coruja buraqueira ferida no Bairro Benito Gama, em Livramento de Nossa Senhora nesta quinta-feira (07). A ave, encontrada com uma das asas lesionada, será cuidada pelos brigadistas até se recuperar completamente e, em seguida, será solta em seu habitat natural.

A coruja buraqueira, também conhecida como caburé, é uma espécie comum em diversas regiões do Brasil. Ela recebe esse nome por cavar buracos no solo para nidificar. Essa ave desempenha um papel importante no ecossistema, controlando a população de pequenos roedores e insetos.

A ação é mais uma importante para a conservação a fauna e flora do estado da Bahia.