Brigadistas voluntários resgatam aves em situação de risco no sudoeste baiano

Agentes brigadistas voluntários do grupo Guardião Ambientais da Serra das Almas (Gasa) resgataram três aves em situação de risco, uma seriema, um papagaio e um periquito-da-caatinga, neste domingo (10). Ambos encontrados zona rural de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano.

Informações obtidas pelo Achei sudoeste, parceiro do Bahia notícias, a seriema foi encontrada por um morador da localidade com uma perna quebrada. Com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a equipe se deslocou para o local, onde o papagaio e o periquito foram entregues de forma voluntária.

Um veterinário avaliou os animais e encaminhou os mesmos para os devidos cuidados. A equipe do Gasa também entrou em contato com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para mais detalhes sobre a melhor maneira de tratar das aves.