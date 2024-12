Britney Spears posta vídeo dirigindo seu novo carro “barato”

Britney Spears publicou na sua página de Instagram um vídeo em que aparece dentro do novo carro “barato”, como a própria afirma.

“Estou dirigindo o meu novo carro. Não faço ideia que tipo de carro é este. Acho que é um carro barato”, começa por dizer.

Em seguida, a artista diz que acha que o veículo é um Corolla – um modelo da Toyota. No entanto, quando vira a câmara e se vê o volante percebe-se que se trata de um Nissan. Veja o vídeo acima.

