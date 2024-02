Brothers se revoltam após Davi atender Big Fone: “Vai apanhar”

Após dias de plantão no jardim, Davi Brito conseguiu atender o Big Fone e está imune no Paredão deste domingo (4/2). Além de não poder ser votado, o baiano precisou entregar nove pulseiras para demais brothers, com exceção do líder.

Davi comemorou bastante e entregou as pulseiras a Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin, Lucas Henrique, Yasmin, Juninho, MC Bin Laden, Rodriguinho e Giovanna Pitel, causando uma revolta generalizada.

Rodriguinho, por exemplo, voltou a ameaçar a integridade física de Davi. “Se continuar gritando na minha orelha, vai apanhar…”, disse o pagadeiro, sendo repreendido por Wanessa. “Não pode falar isso. Lembra?”, questionou.

Yasmin também não gostou da comemoração e iniciou uma discussão com o brother, apoiada por Bin Laden e Rodriguinho.

Yasmin e Davi discutindo #BBB24 pic.twitter.com/V8nhJ12koW

Apesar da revolta generalizada, as pulseiras entregues por Davi servem apenas para dividir a casa em dois grupos. Mais tarde, durante a Formação do Paredão, um grupo terá de votar no outro e, depois, terão de votar entre si.