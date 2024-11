Brumado: Jonathan Machado anuncia aposentadoria após mais de duas décadas

O árbitro Jonathan Machado, figura conhecida do município de Brumado pelo seu trabalho na Federação Baiana de Futebol (FBF), anunciou seu momento para a aposentadoria nesta segunda-feira (04). Após mais de duas décadas de carreira, isso deve a sua idade e os cansaços corporais.

Para o portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o Machado relatou que se sentiu ser o momento certo. Com cerca de 26 anos de carreira já apresenta o cansaço com a idade. “Senti que é o momento de parar. Estou cansado das viagens, da correria… a gente roda a Bahia toda, deixa a família em casa todo final de semana, o ano todo. Quero parar para curtir a família”, explicou.

Agora, com os 49 anos, Machado apitou em diversos jogos, até mesmo nos maiores do estado. “Já passei por todo patamar do futebol baiano. Foi demais. Estou grato a Deus por esses longos 26 anos e a minha família que sempre me apoiou. Saio de cabeça erguida e feliz”, afirmou.