Brumado: MPE pede cassação de Guilherme Bonfim por abuso de poder

O Ministério Público Eleitoral (MPE) interpôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder econômico em despacho, nesta quarta-feira (09) em face de Guilherme Bonfim (PT) e Edineide de Jesus Novais (PSD), então pré-candidatos à prefeitura de Brumado.

Segundo a decisão do MPE, nos dias de 12 e 13 de julho de 2024, foi realizado um evento com recursos públicos e privados, na Praça Armindo de Azevedo chamado “Arraiá de Brumado”, sendo uma festa que contou com atrações diversas promovendo uma campanha dos candidatos.



Nos dias que antecederam o evento, o requerido promoveu, através de suas redes sociais, intensa divulgação, atribuindo a si a responsabilidade pela sua realização. Os documentos trazidos aos autos demonstram, sem qualquer dúvida, que o investigado promoveu o evento utilizando-se, para tanto, de recursos públicos e privados.

Segundo a ação recebida pelo site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a promotora Daniela de Almeida ressaltou que os fatos, mesmo anteriores ao registro da candidatura, influenciam diretamente as eleições, comprometendo a igualdade entre os candidatos e a lisura do pleito.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação da candidatura dos políticos e sua inelegibilidade. O pedido foi acatado pelo juiz Tadeu Santos Cardoso, da 90ª Zona Eleitoral, que determinou à Sufotur o envio das contas do “Arraiá de Brumado” em 10 dias.