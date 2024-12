Bruna Biancardi montou estratégia para manter sigilo da gravidez

Bruna Biancardi e Neymar chocaram a internet ao revelar, no dia de Natal, que estavam à espera da segunda filha juntos. O casal anunciou a gravidez no dia 25 em meio ao chá revelação. Para que a surpresa fosse possível, a influencer contou com uma estratégia para evitar que a gravidez vazasse antes da hora.

Após notar que o teste de gravidez de farmácia mostrou o resultado positivo, Biancardi decidiu fazer um exame de sangue em um labotatório de confiança, para confirmar o sexo da criança e o tempo de gestação. Ela pediu ajuda para os amigos, que mantiveram segredo até o momento do anúncio. Ela teria descoberto a gravidez em novembro, ao organizar a festa de Mavie no Brasil. A informação foi publicada pelo Gshow.

A data de Natal não foi escolhida à toa pelo casal. O dia contou com a presença de todos os amigos, que já estariam juntos por conta das datas festivas de final de ano e foi o momento em que a gravidez atingiu os três meses, período de segurança indicado pelos médicos.

Saiba qual será o nome da segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi

Bruna Biancardi e Neymar estão esperando a segunda filha juntos — o casal já tem Mavie, de um ano. Após o fim do chá revelação, ocorrido na última quarta-feira (25/12), amigos e convidados do evento desconfiam que o jogador e a influencer já teriam escolhido o nome da herdeira.

Fontes do Portal LeoDias informaram que suspeita que o casal já tenha chegado a um consenso do nome da futura filha e que ela se chamará Mel. Bruna Biancardi teria feito a sugestão ao craque da Seleção Brasileira e ele acatado a decisão. Entretanto, o casal ainda não compartilhou a informação ao público.

Vale lembrar que Neymar Jr. é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, Mavie, de 1, de Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, filha de Amanda Kimberlly.

No Instagram, o casal compartilhou um vídeo em que mostrava Mavie brincando com a barriga de Biancardi, além de imagens do chá-revelação, que contou com as ajudas de Davi Lucca, responsável por apertar o botão que anunciou a chegada de uma menina, e a caçula dos pombinhos.