Bruna Biancardi mostra o luxuoso quarto da filha Mavie na Arábia Saudita

Bruna Biancardi, mulher de Neymar, usou o Instagram para mostrar aos seguidores o quarto luxuoso da pequena Mavie, filha do casal, que recentemente completou um ano.

Atualmente morando na Arábia Saudita, onde Neymar joga, Bruna revelou detalhes do espaço dedicado à filha. O quarto é completo com piscina de bolinhas, cama no estilo Montessori, e um pequeno closet com um espelho iluminado e várias roupinhas.

Além disso, Mavie conta com um minimercado de brinquedo, um sofá com uma grande TV em frente, uma mesa de chá e até uma pequena penteadeira para ela brincar.

Mavie é a segunda filha de Neymar e completou um ano em 6 de outubro.

