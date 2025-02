Bruna Biancardi revela nome de 2ª filha com Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Bruna Biancardi, 30, revelou o nome da segunda filha com Neymar ao assinar uma publicação de aniversário em homenagem ao jogador, que completa 33 anos nesta quarta-feira (5). Nome escolhido foi Mel. É a primeira vez que a influenciadora cita o nome da nova herdeira.

“Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família. Ansiosa por hoje. Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel”, disse Bruna, no Instagram.

Casal anunciou segunda gravidez em dezembro de 2024. À época, ela anunciou a novidade por meio de um vídeo com o atacante, a filha Mavie, fruto da relação com o atleta, e Davi Lucca – primeiro filho do jogador com Carol Dantas.

O jogador também é pai de Helena, de 6 meses, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

