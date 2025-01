Bruna Biancardi se despede da Arábia Saudita após Neymar deixar clube

Neymar anunciou a rescisão do seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e deve voltar ao Brasil para jogar com o Santos. A namorada do craque, Bruna Biancardi, vai seguir o namorado e aproveitou o Instagram para se despedir do país do Oriente Médio.

Neymar deixa o Al-Hilal

Neymar rompeu contrato com o Al-Hilal. O jogador ficou 17 meses no time da Arábia, disputou 7 jogos e marcou 3 gols.

O jogador é esperado no Santos, clube que o revelou para o futebol. Ele se recupera de lesão

Antes, Neymar passou pelo Barcelona e pelo Paris Saint-Germain.

Homenagem e carrossel de fotos

Bruna Biancardi abriu o álbum de fotos com diversos momentos que passou pelo país e aproveitou para homenagear a Arábia Saudita com legenda em inglês.

“Obrigada, Arábia Saudita pelos momentos incríveis que experienciamos aqui. Obrigado por tanto respeito e afeto com a nossa família. Foram meses maravilhosos que vão ficar para sempre em nossos corações”, escreveu.

A influenciadora escolheu diferentes fases de sua vida no país, como ida aos jogos de Neymar ao lado de Mavie, imagens da casa em que viviam, eventos, passeios e muito mais.

Pouco antes do texto de Biancardi, Neymar se despediu do Al-Hilal. “A todos do Al Hilal, aos fãs, obrigado! Dei tudo para jogar e gostaria que passássemos melhores momentos em campo juntos”, disse.

O jogador se declarou à Arábia Saudita. “À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos para a vida toda Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo”, completou.

Por fim, ele comentou sobre a Copa do Mundo de 2034. “Estarei acompanhando sua jornada como clube e país até 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar”, encerrou.