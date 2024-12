Bruna Biancardi se pronuncia sobre nova gravidez: “Deus nos proteja”

Bruna Biancardi se pronunciou, nesta quarta-feira (25/12), sobre a sua nova gestação. No Instagram, a influenciadora publicou um vídeo do chá revelação e confirmou que está grávida de uma menina, sua segunda filha com Neymar. O casal já é pai de Mavie, de um ano.

“Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha”, começou escrevendo ela.

Bruna continuou: “Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal, amém”, finalizou.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8 “Me mudou demais”, assume Neymar sobre nascimento de Mavie Instagram/Reprodução 2 de 8 Neymar e Bruna Biancardi dão um beijo na filha, Mavie Instagram/Reprodução 3 de 8 Neymar e Bruna Biancardi posam brincando com a filha, Mavie Instagram/Reprodução 4 de 8 Neymar, Mavie e Bruna Biancardi curtem uma praia juntos Instagram/Reprodução 5 de 8 Neymar e Bruna Biancardi posam juntos na praia Instagram/Reprodução 6 de 8 Neymar posa recebendo beijinho de Bruna Biancardi Instagram/Reprodução 7 de 8 Atualmente, Neymar namora Bruna Biancardi Instagram/Reprodução 8 de 8 Bruna Biancardi mostra detalhes do aniversário de Mavie Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, de sua relação com Carol Dantas, e de Helena, de 5 meses, do breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

Em novembro, esta coluna já havia revelado, com exclusividade, que na casa do craque, a “brincadeira” era só essa: “Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro”.

Assista ao vídeo de Bruna Biancardi: