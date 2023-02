Bruna e Ricardo discutem no BBB23 e atriz extrapola: “Inconveniente”

Irritada com as últimas atitudes do brother no BBB23, Bruna Griphao decidiu dar um “toque” no amigo e eles acabaram brigando 03/02/2023 8:38, atualizado 03/02/2023 8:38

Reprodução

Desde o último Jogo da Discórdia, que aconteceu na segunda-feira (30/1), o grupo formado com os membros do Quarto Deserto, parece que sofreu um “racha” no BBB23. Bruna Griphao foi uma das que mais mostrou descontentamento com os seus aliados.

Porém, nessa quinta-feira (2/2), a atriz voltou a ter atritos com o grupo, mais especificamente com Ricardo Camargo. A intérprete de Leopoldina na novela Nos Tempos do Imperador (2021), decidiu alertar o aliado novamente sobre as suas últimas atitudes no BBB23.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas