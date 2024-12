Bruna Karla estaria avaliando saída da MK após 23 anos de parceria

A cantora gospel Bruna Karla, um dos principais nomes da música cristã no Brasil, estaria considerando deixar a gravadora MK Music, onde iniciou sua carreira e permanece há 23 anos. A informação circula nos bastidores do segmento gospel, mas ainda não foi confirmada oficialmente pela artista ou pela gravadora.

Bruna, que começou sua trajetória artística aos 11 anos, foi apresentada à MK Music pela cantora Fernanda Brum e lançou seu álbum de estreia, Alegria Real, em 2001. Desde então, acumulou sucessos como Advogado Fiel, Sou Humano e Tudo É Possível, consolidando-se como um dos principais nomes da música gospel brasileira. Seu trabalho mais recente com a gravadora, o EP Ele é Jesus, recebeu indicação ao Grammy Latino 2024, fortalecendo ainda mais sua carreira.

Fontes próximas à artista afirmam que a possível saída estaria relacionada a novos projetos que Bruna deseja explorar de forma independente ou em parceria com outra gravadora. Nos últimos anos, o mercado gospel tem visto um aumento no número de artistas que optam por modelos de produção mais autônomos, utilizando plataformas digitais para lançar músicas e se conectar com o público.

A MK Music, por sua vez, tem investido fortemente em novos talentos e mantém um histórico de sucesso no setor. Caso Bruna Karla opte por encerrar sua parceria com a gravadora, será uma das maiores mudanças em sua carreira desde sua estreia no cenário gospel.

Até o momento, nem a cantora nem a MK Music emitiram declarações sobre o assunto.

