Bruna Marquezine compartilha fotos de viagem paradisíaca em Alagoas

Bruna Marquezine aproveitou dias inesquecíveis em Alagoas, no Nordeste, e agora relembra os momentos especiais.

A atriz, de 29 anos, publicou um álbum de fotos das férias e confessou já sentir “saudades” do período que passou na Praia do Marceneiro, onde celebrou a virada do ano.

Nas imagens, Bruna aparece de biquíni, curtindo o sol e o mar, encantando seus seguidores. Nos comentários, os elogios foram imediatos, incluindo um do namorado, João Guilherme, que se declarou: “Coisa mais rica desse mundo”.

Veja as imagens!

