Brunna Gonçalves visita Casa de Vidro e faz pedido: ‘Não tirem meu posto de planta’

Brunna Gonçalves, ex-BBB 22, visitou os confinados da Casa de Vidro do BBB 23 nesta terça-feira (10). A bailarina mostrou um cartaz para Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula com a mensagem: “Não tirem meu posto de planta! kkkkk”.

A esposa da cantora Ludmilla ainda deu uma dica para os candidatos a brothers e sisters: “Façam de tudo, menos cantar o tempo todo. É BBB e não High School Musical”. Brunna Gonçalves deseja ainda que eles aproveitem muito e deseja boa sorte a todos.

Giovanna respondeu à ex-participante do BBB: “A gente não vai errar”, em referência à música que marcou a edição passada do Big Brother Brasil. Já Gabriel, Manoel e Paula agradeceram e conversaram com a influenciadora.