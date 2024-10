Bruno Fagundes termina namoro com ator: “Seguimos como grandes amigos”

Bruno Fagundes, filho do ator Antonio Fagundes, anunciou o fim do namoro com o ator Igor Fernandez. Por meio dos Stories do Instagram, o rapaz contou que o relacionamento chegou ao fim em abril desse ano, mas garantiu que os dois seguem amigos.

“Eu e Igor não estamos mais juntos desde abril desse ano. Seguimos, desde então, como grandes amigos que se amam para sempre e se respeitam muito”, escreveu o ator.

Bruno assumiu o namoro com Igor em janeiro do ano passado. Os dois se conheceram nas gravações da novela Cara e Coragem, da TV Globo. Este foi o primeiro namoro público de Bruno, fruto do casamento de Antonio Fagundes com Mara Carvalho.

No começo do ano, Bruno contou que vivia um relacionamento aberto com Igor. “Ele é livre para fazer as coisas que ele quer. Eu sou livre para fazer as coisas que eu quero. Desde que a gente se respeite, se preserve. E no final do dia, no final de semana, estamos juntos”, disse.