Bruno Jacob encerra Circuito Mundial de Motosurf com três troféus

Campeão mundial e brasileiro que mais acumula medalhas no Jet Ski, o atleta baiano Bruno Jacob novamente levou o país para os pódios no Campeonato Mundial de Motosurf 2024. Com encerramento nas águas de Noja, na Espanha, Jacob enfrentou novos desafios.

A expectativa pela devolução de seus Jets apreendidos na alfândega marcaram a trajetória de Bruno nas três etapas da competição. No final do evento, a frustração foi uma das emoções vividas pelo atleta, além da comemoração por suas conquistas. O recordista global revela que o campeonato foi desafiador. “Considero vitória diante da falta do meu jet”, exclamou o piloto, que usou uma moto aquática emprestada e venceu três provas, ficando na quarta posição da final.

O multimedalhista competiu com cerca de 60 pilotos presentes na lista dos melhores do mundo, levantando a bandeira do Brasil entre as dez nacionalidades representadas na Espanha, encerrando o campeonato com mais medalhas de ouro para a sua coleção como campeão do mundial Jet Waves e bicampeão do Internacional Freeride.

O obstáculo natural gerado pela falta de ondas fez com que a direção do circuito decidisse executar as provas todas em um único dia, o que, na visão do baiano, prejudicou todos os atletas. Além deste desafio, sua principal queixa é sobre os parâmetros de julgamento dos juízes, “Estou muito frustrado com esta situação que está cada vez mais agravante entre os jurados. Nos meus 15 anos competindo, jamais presenciei tamanha falta de coerência entre as decisões”, exclamou.

Próximos passos:

Após o fim do Circuito Mundial de Motosurf 2024, o atleta baiano de logo voltará aos treinos focados nas competições do Brasil e Estados Unidos, que devem ocorrer entre dezembro e janeiro. Recuperando seus Jets, Bruno espera retornar aos campeonatos com maior desempenho, visto que não terá o que foi o seu maior empecilho.

Os fãs podem acompanhar as próximas histórias do piloto através do seu perfil no Instagram: @jacobjetski, onde ele divulga desde as preparações para os torneios até os títulos recebidos.