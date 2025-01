Bruno Lage presta esclarecimentos após áudios criticando o Benfica

O treinador Bruno Lage, que comanda o Benfica, se envolveu em uma polêmica após a equipe ser derrotada pelo Casa Pia, nesse sábado (25/1), pelo Campeonato Português. Em conversa com os torcedores após o jogo, o treinador fez duras críticas ao desempenho do time. O diálogo foi registrado por um torcedor e compartilhado nas redes sociais. A repercussão das falas obrigou Bruno Lage a convocar uma coletiva de imprensa para dar esclarecimentos.

Nesse domingo (26/1), ele comentou que conversou com os torcedores por aproximadamente meia hora, e que não sabia que o conteúdo estava sendo registrado.

“Continuo a acreditar muito no plantel, que tem uma enorme qualidade. Sinto que temos todas as condições de fazer os ajustes que achamos necessários para sermos ainda mais competente”, afirmou.

Ele ainda pontuou que fez críticas por jogadores não terem pulado em lances de bola aérea.

“O que disse de os jogadores não pularem vem no contexto do que tinha acabado de dizer na coletiva depois do jogo. Uma equipe que chega em primeiro lugar não pode sofrer os gols que estamos sofrendo. Nunca disse que os jogadores não lutam, não sofrem ou não pulam. Foi não pularmos em situação de bola parada”, detalhou.

Nos áudios, Lage faz uma série de críticas a jogadores e ao clube. Segundo o jornal português A Bola, o áudio é de autoria de Bruno Lage.

“Quando tem jogadores tocando a bola, a gente dá três toques e perde a bola. Vocês acham que não para caralho estar ali analisando os jogos? Fazer um jogo como fizemos com o Barcelona e depois dar dois pênaltis e uma carambola? Nos últimos cinco jogos sofrer gols de bola parada que ninguém pula? Como é que eu mudo esta merda?”, disparou Lage.

O treinador ainda revelou que os problemas dentro do clube de Lisboa são ainda mais profundos, e dá como exemplo a questão relacionada as transferências.

“Se eu tiver um treinador, depois vem outro, vem outro e não vão conseguir resolver o problema. Vou eu! Mas vai demorar um bocadinho! Não se pode colocar assim garotos que valem 20 milhões, depois são vendidos por cinco. Onde vamos comprar jogadores?”, acrescentou.

Com o resultado deste final de semana, a equipe permaneceu na 2ª posição, 6 pontos atrás do Sporting, líder do campeonato. O Benfica vive momento turbulento, que teve início após a derrota histórica para o Barcelona, por 5 x 4, de virada, na Champions League.