Bruno Mars faz história e posta: “Ficarei sem dívidas em pouco tempo”

Bruno Mars (Bruninho Márcio para os brasileiros) alcançou um novo marco em sua carreira ao se tornar o primeiro artista a atingir 150 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O cantor celebrou a conquista publicamente em suas redes sociais.

Em uma publicação nos stories do Instagram, Bruno compartilhou o feito e reagiu com bom humor: “Ficarei sem dívidas em pouco tempo.”

A declaração faz referência a relatos divulgados no ano passado sobre uma suposta dívida milionária do artista com um cassino de Las Vegas. Na época, fontes indicaram que ele teria firmado um acordo com o estabelecimento, comprometendo-se a realizar uma série de apresentações para quitar o valor devido.

© Instagram

