Bruno Mars se despede do Brasil com vídeo de agradecimento: ‘Nunca mais serei o mesmo’

Bruno Mars deixou o Brasil nesta quinta-feira (7) e compartilhou um vídeo em suas redes sociais para agradecer ao público brasileiro. O clipe, e traz uma seleção de momentos inesquecíveis de sua turnê pelo país, é embalado pela música “Bonde do Brunão”, um funk que o artista interpretou em português. Na postagem, ele escreveu: “Obrigado, Brasil, por esses 15 shows incríveis! Mais de um mês no Brasil e eu nunca mais serei o mesmo”. O cantor chegou ao Brasil no dia 30 de setembro e realizou apresentações em 15 cidades, incluindo grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Sua passagem pelo país foi marcada por uma conexão especial com os fãs, que se encantaram com sua simpatia e carisma. Durante sua estadia, Bruno Mars não hesitou em se misturar com o público. Ele foi visto assistindo a um jogo de futebol no Maracanã, onde aproveitou para tomar cerveja com os torcedores. Além disso, o artista fez uma tatuagem do Cristo Redentor, um gesto que simboliza sua admiração pela cultura brasileira.

