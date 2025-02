Bruno Reis assume dificuldades no transporte público: “Custo elevado para um serviço que não é de boa qualidade”

O prefeito Bruno Reis (União) afirmou que os gargalos do transporte público de Salvador são o “maior desafio” da gestão municipal e admitiu as limitações na qualidade do serviço ofertado na capital baiana. Em conversa com a imprensa na tarde desta quarta-feira (5), durante anúncio do novo titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o gestor comentou sobre as dificuldades financeiras para manter o modal e voltou a afirmar que o transporte público sobre pneus “está falido”.

“Esse é o maior desafio de qualquer prefeito. Hoje o sistema de transporte público em pneus está quebrado, a conta não fecha. É algo que exigiu e vem exigindo uma dedicação grande do prefeito. Estudei com propriedade o assunto e vou mergulhar ainda mais, espero enfrentar o problema do transporte público e resolver. Então, esse é o grande desafio, é um transporte público de qualidade, que hoje infelizmente tem um custo elevado para um serviço que não é de boa qualidade”, avaliou Bruno Reis.