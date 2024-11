Bruno Reis comenta sobre recomendação de remoção de cadeiras em bares: “Tem decisões que cabem ao prefeito”

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), comentou a primeira vez sobre a solicitação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) para a remoção de cadeiras de bares nas calçadas da capital baiana. Em coletiva de imprensa do Salvador Boat Show nesta sexta-feira (7), o chefe do Executivo não confirmou se vai cumprir a recomendação, mas disse que “tem decisões que cabem ao prefeito”.

“Eu estava em Brasília, ouvi essa notícia, ainda não li a recomendação. Com todo respeito ao MP, tenho muitos amigos no MP… Tem decisões que cabem ao prefeito. E quem quiser tomar essas decisões pelo prefeito disputa a eleição e vence a eleição para depois poder tomar as decisões. Quem quiser governar sobre onde deve ter cadeira ou não, disputa a eleição, aí depois legitimado pelas urnas, pode decidir pela manutenção ou não. Pode ter certeza que irei fazer o melhor pela cidade, independente se vai contrariar a vontade desse ou daquele outro”, disse Bruno.

O prefeito também foi questionado sobre um possível reajuste na tarifa de ônibus em 2025. Na oportunidade, Bruno disse que ainda não discutiu sobre o assunto.