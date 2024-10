Bruno Reis confirma Natal de Salvador no Centro Histórico pelo segundo ano consecutivo

“Já tomei todas as decisões em relação ao Natal. O que eu posso antecipar é que o Natal vai ser aqui no Pelourinho, no Centro Histórico. Foi um verdadeiro sucesso, então nós vamos repetir”, contou durante o evento de inauguração de uma escola no Centro Histórico.

O prefeito Bruno Reis (União) confirmou, nesta terça-feira (22), que repetirá a dose e manterá as celebrações natalinas no Centro Histórico de Salvador. Ao Bahia Notícias, o prefeito afirmou ainda que a programação para o Natal continua sendo fechada.

As comemorações do Natal em Salvador aconteciam tradicionalmente no Campo Grande, mas foram transferidas para o Centro Histórico em 2023 devido à falta de espaço e horário. No último ano, a festa chegou em outros bairros para além do Centro Histórico.

Com o tema “Salvador brilha com você”, a decoração natalina da cidade contou com mais de 50 milhões de microlâmpadas, que ficaram ligadas por um mês. Entre as praças que receberam decorações especiais estavam a Praça João Martins (Paripe), Praça do Campo Grande, Praça do Bonfim e a Praça Dodô e Osmar (Ribeira).