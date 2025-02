Bruno Reis cumpre “promessa” e prefeitura de Salvador retoma linhas de ônibus extintas por acordo com metrô

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), iniciou, nesta quinta-feira (6), o processo de reativação de linhas de ônibus que haviam sidos suspensas devido ao acordo de integração com o Metrô. A medida havia sido anunciada pelo prefeito Bruno Reis e o secretário Pablo Souza, nesta quarta-feira (6).

Entre as linhas retomadas está a 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira, uma das mais solicitadas pela comunidade. Suspensa em 2021, a linha voltou a operar na segunda-feira (3), com quatro horários por turno: 4h30, 5h, 5h30, 6h, 11h10, 11h40, 12h10, 12h40, 16h20, 16h50, 17h20 e 17h50.

“Nossa equipe de planejamento está debruçada realizando estudos sobre a reativação de linhas. Foi contratado um sistema que identifica os deslocamentos das pessoas através de dados móveis em dispositivos. Isso está servindo como base para entender as atuais lógicas de deslocamento e, junto com as demais análises que são feitas por nossos técnicos, tomamos as devidas decisões sobre o assunto. Tudo será feito de forma técnica e com muita responsabilidade”, disse o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.