Bruno Reis nega afunilamento na mudança do secretariado após reunião com Márcio Marinho: “Não tratamos de reforma”

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), negou que a reforma do seu secretariado esteja tendo um afunilamento após reunião com o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Márcio Marinho. Em entrevista ao Bahia Notícias na noite desta quarta-feira (29), o gestor apontou que o encontro, o qual também contou com a presença do vereador Luiz Carlos (Republicanos) serviu para dialogar sobre projetos da prefeitura, que contaria com recursos de Brasília.