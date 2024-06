Bruno Reis tem 64% dos votos em Salvador, diz Paraná Pesquisas

O atual prefeito tem ampla vantagem ante o 2º colocado, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que tem 11%

O atial prefeito de Salavador, Bruno Reis (foto), tentará a reeleição na capital baiana em outubro deste ano Reprodução Redes sociais – (19.fev.2023)

Levantamento divulgado nesta 3ª feira (4.jun.2024) pelo Paraná Pesquisas mostra que, se as eleições fossem realizadas hoje, o atual prefeito de Salvador (BA) e pré-candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), conquistaria a vitória na disputa eleitoral com 64% dos votos. O vice-governador do Estado e pré-candidato pelo MDB, Geraldo Júnior, aparece em 2º lugar, com 11% das intenções de votos na capital baiana.

Em seguida está o pré-candidato pelo Psol, Kleber Rosa, que tem 3,8%. Ele está tecnicamente empatado dentro da margem de erro, de 3,5 p.p (pontos percentuais), com Victor Marinho (PSTU), que pontua com 3,3% dos votos. Eis a íntegra do estudo (PDF – 506 kB).

Leia abaixo o 1º cenário estimulado (quando os nomes dos candidatos são apresentados):

A pesquisa foi realizada de 29 de maio a 3 de junho de 2024. Foram entrevistadas 800 pessoas com 16 anos ou mais. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,5 p.p. O levantamento está registrado no TSE sob o nº BA-01943/2024.

Segundo a empresa que fez o levantamento, o custo do estudo foi de R$ 25.000. O valor foi pago com pela empresa Bahia Notícias.

APROVAÇÃO DE BRUNO REIS O Paraná Pesquisas também perguntou aos entrevistados sobre a gestão do prefeito Bruno Reis: 74,1% afirmaram aprovar a administração, enquanto 21,9% declararam desaprovar. Outros 4% disseram não saber ou não responderam.

Em relação à avaliação da gestão do trabalho de Reis frente à Prefeitura de Salvador, mais da metade (52,1%) dos entrevistados disseram considerar “ótima” (17,8%) ou “boa” (34,3%), enquanto 14,1% a avaliaram como “ruim” (5,8%) ou “péssima” (8,3%).

