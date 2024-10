“Bruno Reis trafica a verdade para tentar iludir o povo de Camaçari”, dispara Robinson

“Exigimos que Bruno Reis apresente à Polícia Federal as provas de suas acusações, se as tiver, e que pare de iludir a população com discursos vazios e irresponsáveis. O povo de Camaçari e de todo o estado da Bahia não será enganado por artifícios políticos tão baixos e desonestos. Bruno Reis trafica a verdade para tentar iludir o povo de Camaçari”, disparou o deputado Robinson Almeida.

Em um lamentável esforço de desinformação, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, tenta enganar a população de Camaçari ao espalhar mentiras orientadas por seu mentor político, o ex-prefeito ACM Neto. Em sua declaração irresponsável, Bruno Reis busca difamar o Partido dos Trabalhadores (PT) e seus aliados, ao insinuar que estão envolvidos com facções criminosas. “Quem deve explicações à Polícia Federal é o próprio prefeito, que, ao lado de ACM Neto, já se associou a candidatos com históricos de envolvimento em atividades ilícitas como o jogo do bicho”.

As acusações contra o PT são falsas e sem qualquer embasamento. O partido, com uma trajetória histórica de luta e conquistas em favor do povo brasileiro, merece respeito. “Ao escolher o caminho da mentira e da difamação, Bruno Reis valida apenas o desespero de seu chefe político diante da possibilidade de perder o acesso aos recursos públicos que têm financiado suas campanhas”, dispara Robinson.