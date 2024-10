Buda rebate Camila Moura após traição com mãe de aluno vir à tona

Nesta terça-feira (15/10), Lucas Buda rebateu o exposed feito por sua ex-mulher, Camila Moura, em A Fazenda 16. Uma suposta traição do ex-BBB com a mãe de um de seus alunos veio à tona e ele usou as redes sociais para se pronunciar. “Reconheço minha responsabilidade”, disse.

“Já dei inúmeras entrevistas falando sobre meu antigo relacionamento e como errei, já pedi desculpas publicamente e em conversas privadas. Reconheço minha responsabilidade, estou vivendo as consequências disso”, escreveu na legenda de um vídeo compartilhado no Instagram.

Buda afirmou que a conversa de Camila no reality rural da Record passou do “limite do respeito” e, por isso, decidiu falar sobre o assunto publicamente: “Obviamente eu não ganhei o reality, eu perdi, fui eliminado por isso [traição], e isso foi consequência das atitudes que eu tomei lá dentro, tenho plena consciência disso”.

O capoeirista revelou que, desde a declaração da ex, passou a receber ataques na web. “O problema é as pessoas acharem que a minha vida se resume a três meses, eu tenho uma história antes, eu tenho uma história depois. Estou construindo minhas coisas, batalhando muito”, ressaltou.

Lucas continuou: “É lamentável os xingamentos e as ofensas que são direcionadas a mim. O incentivo ao hate e ao cancelamento que foram proferidos nessa conversa… É lamentável. Ainda mais vindos de pessoas públicas que conhecem muito bem o funcionamento da internet”.

No X, Lucas Buda mostrou o comentário de um usuário com algumas acusações. “Você é professor da mentira e de trair a esposa”, pontuou a pessoa. “Se quiser, te ensino”, debochou Buda. “Fala aí como é você casar com a nega, prometer amor eterno e depois começar a pular a cerca, pegando outras. É assim?”, reagiu o internauta.

“Tua trajetória no BBB foi uma palhaçada”, “Tem vergonha de soltar uma merda dessas não?” e “Você achando que tá fazendo um grande mousse, [mas] sua trajetória em reality foi uma das mais merdas que já vi”, foram outras reações.

Camila Moura se separou de Lucas Buda enquanto o então parceiro ainda participava do BBB24, da Globo. A aproximação dele com Giovanna Pitel dentro do programa não foi bem vista pela influencer, que decidiu colocar um ponto final na relação após ser chamada de “corna” na rua.

“Quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento, eu falei: ‘Não dá, não vou ficar me expondo, lutando pelo cara’. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, porque foi o que eu pedi: ‘Não me expõe’”, explicou Camila Moura na época.

Assista ao vídeo completo de Lucas Buda:

Suposta traição com mãe de aluno

Confinada no reality show A Fazenda 16, da Record, Camila Moura afirmou que o ex-BBB Lucas Buda a traiu com a mãe de um antigo aluno. Os detalhes foram revelados durante uma conversa com a advogada Gizelly Bicalho no último domingo (13/10).

Camila Moura explicou como descobriu a traição. “Enquanto ele tava tomando banho eu restaurei o backup do WhatsApp e voltou as conversas. E ai quando voltou a conversa eu vi tudo. E ela era casada, ele dava aula pro filho dela. Ele diz que transar não transaram, mas chegaram bem perto, segundo o que ele falou”, explicou a ex-mulher de Lucas Buda.

Diante da curiosidade de Gizelly, Camila Moura seguiu com o assunto e disse que as conversas eram muito “baixas”. “As mensagens eram muito esdruxulas, muito [baixas], ela falava do marido dela na conversa e ele falava de mim. Não falava mal, tipo assim, [falava] ‘somos dois amantes’, e falavam tipo ‘ah, meu marido tá chegando, vou sair pra jantar hoje’”, ressaltou a influencer.

Em outro momento da conversa, Camila Moura falou da primeira traição de Lucas Buda. “Foi muito humilhante, ele me traiu com uma mulher bem mais velha, que não era um padrão, não era uma mulher bonita sabe? Eu me senti muito lixo, ele foi muito escroto. Ele tinha ido viajar e o celular dele tinha quebrado, e ai ele tinha usado meu celular pra logar o Instagram dele, e ele esqueceu de deslogar. Ele viajou, passou bastante tempo fora, (…) e ai quando entrei tinha uma mensagem, até então de uma colega de trabalho e eles meio que combinando um motel”.