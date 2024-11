Buenos Aires é eleita a cidade mais habitável da América Latina em 2024

Buenos Aires foi eleita a cidade mais habitável da América Latina em 2024, de acordo com a revista The Economist. O ranking também destaca o Rio de Janeiro, que se posiciona à frente de São Paulo. A avaliação das cidades leva em conta cinco critérios principais: estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura. No total, 173 cidades foram analisadas, e após Buenos Aires, as próximas na lista são Montevideo, no Uruguai, e Santiago, no Chile, todas com pontuações superiores a 80. O Rio de Janeiro ocupa a sexta posição, enquanto São Paulo aparece em sétimo lugar.

A revista ressalta que as cidades mais bem classificadas na região têm experimentado um aumento na migração interna, especialmente de venezuelanos que buscam escapar da crise em seu país. Essa movimentação populacional tem impactado a dinâmica social e econômica das cidades. No contexto das Américas, o Canadá se destaca como um dos destinos preferidos para migrantes, com Calgary e Vancouver figurando entre as dez cidades mais habitáveis do mundo. Toronto também se destaca, ocupando a 12ª posição.

O país é reconhecido por seus serviços públicos de qualidade, especialmente nas áreas de saúde e educação, além de apresentar uma maior estabilidade política. Em contrapartida, Caracas, a capital da Venezuela, enfrenta sérios desafios e ocupa a 164ª posição no ranking, evidenciando as dificuldades que a cidade e seu povo enfrentam em meio à crise prolongada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos