Bullet Bane leva turnê do álbum “ART.FICIAL” para o Sul do Brasil

A Bullet Bane está com tudo em sua nova era recheada de sucessos com a “ART.FICIAL”, álbum da banda lançado em 7 de junho, com sucessos como “COBERTOR”, “ELEVADOR”, entre outros. Após um show de lançamento em São Paulo, com a presença de Lucas Inutilismo, do canal do YouTube com 5 milhões de inscritos, eles continuam a turnê do projeto em dois espetáculos em Santa Catarina e um no Paraná.

Em 30 de agosto, no Don Pub, em Blumenau, eles prometem agitar os fãs e dar um ‘bem-vinde’ a nova era com tudo que tem direito. Já no dia seguinte, eles levam o show para o Desgosto, em Florianópolis. Em 1 de setembro, no Belvedere, a Bullet Bane finaliza a passagem pelo sul do país em Curitiba. Os ingressos estão disponíveis no site oficial deles.

“Santa Catarina e Paraná: estamos chegando! A nossa nova turnê, depois de um começo incrível em São Paulo, agora desembarca em Blumenau, Florianópolis e Curitiba, neste mês e setembro.”, avisou.

O repertório da banda para o show conta com, ao menos, 20 faixas, todas as do novo disco, além de queridinhas do “BLLT”, o álbum anterior: “Estamos focados e trabalhando muito há vários meses para construir um novo show, uma tour por todo o Brasil, que anunciaremos datas e cidades em breve, e elevar cada vez mais a experiência enérgica e psicodélica de nossos shows. Nunca trabalhamos e nos dedicamos tanto! Estamos muito ansiosos para mostrar para todo mundo o que tem sido feito, e reencontrar com os fãs pelo Brasil”, finalizou.

Ingressos disponíveis em: https://www.bulletbane.com/shows