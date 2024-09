Bullet Bane volta para Sorocaba com a turnê “Bem-Vindes a ART.FICIAL”

está com tudo em sua nova era recheada de sucessos com a “ART.FICIAL”, álbum da banda lançado em 7 de junho, com sucessos como “COBERTOR”, “ELEVADOR”, entre outros. Após um show de lançamento em São Paulo, com a presença de, do canal do YouTube com 5 milhões de inscritos, eles continuam a turnê do projeto. Em 14 de setembro, no Asteroid Bar, em Sorocaba/SP, eles prometem agitar os fãs e dar um ‘bem-vinde’ a nova era com tudo que tem direito, em uma noite mais do que especial. Os ingressos estão disponíveis a partir de 30 reais. “Sorocaba, estamos de volta! E é na próxima semana. Agora com a turnê do novo álbum – e também tocando “BLLT”. Quem a gente vê lá?.”, avisaram nas redes sociais. O repertório da banda para o show conta com, ao menos, 20 faixas, todas as do novo disco, além de queridinhas do “BLLT”, o álbum anterior: “Estamos focados e trabalhando muito há vários meses para construir um novo show, uma tour por todo o Brasil, que anunciaremos datas e cidades em breve, e elevar cada vez mais a experiência enérgica e psicodélica de nossos shows. Nunca trabalhamos e nos dedicamos tanto! Estamos muito ansiosos para mostrar para todo mundo o que tem sido feito, e reencontrar com os fãs pelo Brasil”, finalizou.

Data: 14/09 (Sábado) Local: Asteroid Bar (Sorocaba/São Paulo) Horário: a partir das 20h Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/bullet-bane-sorocaba-bem-vindes-a-art-ficial-after-party/2597017