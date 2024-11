Burger King vai dar batata frita para quem comprovar que fez o Enem; veja regras

O Burger King vai dar uma batata frita média ou uma porção de cebolas empanadas para os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A distribuição dos alimentos ocorrerá na próxima segunda-feira, 11, o dia seguinte ao segundo dia de prova.

Para comprovar a participação no Enem 2024, será necessário mostrar um dos cadernos de provas no restaurante escolhido. O caderno de prova não ficará retido, porém apenas poderá ser retirado um lanche por CPF. Os estudantes poderão escolher entre a batata e as cebolas, chamadas Onion Rings.

Segundo o Burguer King, a maior parte de suas unidades estará participando da promoção. As exceções podem ser consultadas neste link.

A promoção é uma parceria com a rede Faculdade Anhanguera, que colocará também 5 mil promotores para distribuir cupons de desconto em pontos de aplicação de prova no próximo domingo, 10. Na data, os estudantes irão realizar a segunda parte da prova, com 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática.

