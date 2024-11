Busca pela dupla cidadania dispara. Saiba se você tem direito

Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros sejam descendentes de italianos. O percentual chega a 15% da população, segundo a organização italiana Fondazione Migrantes. Porém, desses 30 milhões, menos de um milhão já fez o reconhecimento do processo de cidadania.

Isso significa que mais de 29 milhões de brasileiros têm direito à cidadania italiana, conseguindo morar, investir e usufruir de direitos no exterior, mas ainda não sabem disso.

Diferentemente do professor Francisco Zagari, de Brasília (DF), que já está tirando a terceira cidadania. No total, ele tem a brasileira, a portuguesa e, agora, está se preparando para a segunda cidadania europeia, a italiana, o segundo passaporte mais poderoso do mundo, como consta no relatório Ranking Global 2024, da consultoria Henley & Partners.

Sim, é possível ter mais de duas cidadanias, e isso inclui uma série de benefícios. Ciente disso, o docente decidiu tirar a terceira para dar continuidade à árvore genealógica da família. Isso o permite ter independência geográfica.

Após essa decisão, recebeu uma indicação de assessoria especial do filho: a Cidadania4u, com sede em Brasília. Na empresa, o primeiro contato que ele teve com o serviço já o encantou. “Tive a oportunidade de conhecer todo o time, além de receber todo o suporte e orientação.”

Zagari já tem cidadania portuguesa por causa do pai. Porém, a família da mãe dele é de origem italiana, e a maior parte dos primos já conseguiu o documento italiano.

“Quando eu conheci a Cidadania4u, vislumbrei a oportunidade de obter também a cidadania italiana pelos serviços que prestam e pelo prestígio que contemplam”, afirma o professor.

Fato é que o interesse pela cidadania europeia tem aumentado mundialmente devido à globalização, que derrubou barreiras sociais, físicas e econômicas.

Não por acaso, somente ela dá às pessoas a capacidade de estudar, trabalhar, morar ou até mesmo visitar grande parte da Europa sem precisar lidar com a burocracia e as exigências que o setor de imigração impõe aos estrangeiros.

A dupla cidadania não se limita a proporcionar benefícios apenas dentro do velho continente. Ela também possibilita a entrada em países como EUA, México e Austrália.

O que é a cidadania europeia

Só em 2022, a União Europeia (UE) concedeu cidadania a mais de 25 mil brasileiros. Isso representou um aumento de 26% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Eurostat.

Assim, os brasileiros passaram a figurar entre as dez nacionalidades mundiais que mais obtiveram cidadania nas nações que integram a região. Das cidadanias solicitadas, 70% foram obtidas na Itália e em Portugal.

A cidadania europeia é um documento que reconhece e garante direitos e deveres de cidadão europeu ao portador. Dessa forma, ela permite viver, trabalhar, estudar, viajar, fazer negócios e transitar livremente dentro dos 27 territórios da União Europeia.

Ela é obtida por direito de nascimento e por aqueles que recebem a aprovação de naturalização de um dos países do continente.

Além de ter acesso aos serviços públicos prestados pelo país, como saúde e educação, outras vantagens são a liberdade de circulação entre os países da União Europeia e a participação nas eleições.

Vale reforçar, ainda, que ter uma cidadania europeia e morar em um país europeu dá ao portador o direito de usufruir da qualidade de vida e da segurança que é oferecida pelos países da Europa, incluindo o acesso a bons serviços, transporte eficiente, local e entre países, e inúmeras ofertas culturais, educativas e de lazer.

Com ele, não precisa de visto para adentrar nos 27 países abaixo:

Facilidades

Rodrigo Gianesini, diretor de operações e um dos fundadores da Cidadania4u, afirma que a empresa foi construída pensando muito na experiência, praticidade e clareza para o cliente. “Da forma como estruturamos, o cliente não precisa ir até a empresa. O processo pode ser feito de forma 100% digital. Assim, conseguimos atender brasileiros de qualquer lugar do mundo”, afirma.

Com o celular em mãos, o cliente consegue passar toda a documentação para a empresa. Depois, a Inteligência Artificial (IA), como apoio, organiza e extrai os dados e manda para a equipe finalizar a parte de análise, junto aos advogados na Itália, Espanha ou Portugal.

A grande facilidade da Cidadania4u é que ela corre atrás de toda a documentação. Com um serviço completo, ela se dedica desde o “acho que sou descendente europeu” até o “já sou um cidadão europeu”.

Basicamente, tudo o que a pessoa precisa, na prática, é saber que tem o direito e assinar uma procuração para que a Cidadania4u consiga fazer tudo em nome dela.

A legislação italiana afirma que filho de italiano, italiano é. Então, basta a pessoa ter um italiano na linha de descendência, como um bisavô, por exemplo. “A maioria dos clientes que chegam aqui sempre trazem histórias de família, perguntando-se sobre ter aquela linhagem, de fato”, acrescenta.

A Cidadania4u é dividida em três grandes áreas, a comercial; o BackOffice, que faz a leitura de documentos, envio para cartório, solicitação de tradução, entre outras ações; e o time de monitoramento, que verifica se aconteceu alguma mudança em relação ao processo do cliente.

Prazos para cidadanias

Os prazos para emissão das cidadanias são diferentes porque cada país tem regras próprias. De acordo com o diretor de operações, os passaportes da Espanha são os mais rápidos para ficarem prontos, com prazo de seis a nove meses. A cidadania portuguesa já leva, em média, nove meses, porque trata-se de um processo “step by step”, ou seja, passo a passo.

Enquanto isso, a italiana sempre sofre atualização da legislação, então o prazo geral de finalização é de 10 anos, quando o pedido do passaporte é feito por meio do Consulado ou por via administrativa, devido à burocracia do judiciário. E esses dois métodos enfrentam desafios, entre eles, longas filas e riscos de fraude.

Porém, com a Cidadania4u, o tempo final médio é de dois anos, porque é por via judicial.

Hoje, o principal desafio da empresa não diz respeito aos prazos, mas, sim, às mudanças de legislação dos países, que são de tempos em tempos, principalmente da Itália.

“Por esse motivo, nós abrimos nossas próprias operações dentro da Itália para que a gente consiga acompanhar esse processo diretamente na fonte, a fim de dialogar e ter forças para sermos mais assertivos”, explica o diretor de operações.

Inclusive, devido à tamanha rigidez, o número de clientes finalizados vem crescendo ao longo do tempo na assessoria. “A estimativa que temos para o último trimestre de 2024 é que a gente finalize mais de 5 mil requerentes de cidadania italiana, e mais diversos outros de espanhola e portuguesa”, revela o COO.

Não por acaso, a Cidadania4u está com a ação “Black November 2024 – Agora ou nunca, sua cidadania nunca esteve tão perto”.

A ação começou no fim de outubro e seguirá até o fim de novembro, com o menor valor do euro da história da empresa. Mas como uma empresa de cidadania europeia consegue fazer uma Black Friday?

“A Cidadania4u percebeu que o mercado dos sonhos é o da mudança de vida. E novembro, em especial, é o mês favorito de as pessoas se movimentarem quanto a realizações.” Rodrigo Gianesini, COO da Cidadania4u

Ainda de acordo com Rodrigo Gianesini, como a empresa é a maior do mercado, ela conseguiu negociar com todos os parceiros de produção, fazendo com que o preço de execução caísse.

“A verdade é que a Cidadania4u conseguiu trabalhar bem a cotação do euro ao longo de todo o ano, por isso agora podemos fazer a diferença”, reforça.

Cidadania4u

A startup de tecnologia foi fundada há cinco anos pelos irmãos Rafael e Rodrigo Gianesini. Atualmente, conta com 450 funcionários em Brasília (sede), Joinville, Roma e Montevidéu.