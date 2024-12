Busca por desaparecidos no rio Tocantins é interrompida devido a alerta sobre possível movimentação na ponte que desabou

As operações de busca no Tocantins foram interrompidas devido a um aviso sobre a movimentação da ponte. As equipes de resgate estão agora à espera de novas informações que possam permitir a retomada das buscas. Na noite anterior, uma nova vítima da tragédia foi descoberta a uma distância de 6 km do local do incidente. As buscas foram interrompidas por causa de movimentações na parte que restou da ponte, segundo a marinha comunicou em entrevista coletiva. A situação gerou grande preocupação entre os responsáveis pela operação, que precisam garantir a segurança de todos os envolvidos nas buscas. O alerta do DNIT sobre a possível instabilidade da estrutura da ponte levou à decisão de pausar as atividades.

As equipes de resgate permanecem em estado de prontidão, aguardando atualizações que possam indicar a segurança para reiniciar os mergulhos. A tragédia que resultou em desaparecimentos continua a mobilizar esforços significativos das autoridades locais, que buscam trazer respostas às famílias afetadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias