Busca por vítimas da queda da ponte entre Tocantins e Maranhão encerra nesta quarta

Após um período de dezesseis dias, a força-tarefa responsável pela busca das vítimas do colapso da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira está prestes a ser encerrada. A suspensão das atividades ocorrerá nesta quarta-feira (8), mas a equipe poderá retomar os trabalhos caso novas informações surjam. Até o momento, três pessoas continuam desaparecidas.

As operações de busca foram inicialmente direcionadas para as áreas onde havia maior chance de encontrar as vítimas. No dia 5 de janeiro, uma nova fase de buscas foi iniciada, resultando na identificação de 14 corpos, de um total de 17 pessoas que estavam desaparecidas, além do resgate de um sobrevivente. A interrupção das buscas se deve à abertura das comportas da barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito, que impactará as operações.

Antes do encerramento, uma última varredura será realizada. As atividades de mergulho serão finalizadas, mas os militares continuarão a monitorar a movimentação de balsas e embarcações na região. O desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024. Desde o início das operações, 64 mergulhadores especializados, além de drones e equipamentos de alta tecnologia, foram empregados na busca.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos